Fifa faz inspeção na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, candidata a sede para Copa do Mundo Feminina 2027

Na tarde desta sexta-feira (11), uma equipe da Fifa esteve na Arena Fonte Nova e realizou uma fiscalização na praça esportiva que é uma das candidatas a receber a Copa do Mundo Feminina em 2027. Essa é a primeira rodada de inspeção, que teve seu início em 25 de setembro, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Hoje, A Fonte Nova foi a última arena vistoriada.

O grupo enviado pela federação máxima do futebol analisou as condições de serviços técnicos, manutenção do campo, hospitalidade, acessos, bilheteria, tecnologia, transportes e aeroportos.

Além dos membros da Fifa, integrantes do Governo do Estado, da Prefeitura de Salvador e da Federação Baiana de Futebol também estiveram presentes. Segundo Alexandre Gonzaga, presidente da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a Copa do Mundo Feminina trará resultados positivos para a capital baiana.

“Um evento desse porte traz uma visibilidade mundial, com impactos positivos para a economia, turismo, além de incentivar cada vez mais o nosso futebol feminino”, explica o presidente da arena.

O gestor ainda ressaltou a experiência da cidade e da Casa de Apostas Arena Fonte Nova em, receber grandes eventos.

“Já mostramos em outras momentos, que temos toda a estrutura e capacidade em fazer grandes espetáculos e estamos na expectativa para mais um resultado positivo”, concluiu Alexandre Gonzaga.