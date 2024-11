FIFA pune seleção da Colômbia por cânticos desrespeitosos em jogo contra a Argentina

A Colômbia foi punida pela FIFA devido aos “cânticos discriminatórios” proferidos por seus torcedores durante a partida contra a Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A decisão da entidade máxima do futebol resultou em uma redução de 25% na capacidade do público nas arquibancadas atrás dos gols para o próximo jogo em casa, que será contra o Equador, agendado para 19 de novembro. A sanção está relacionada ao confronto em que a Colômbia derrotou a Argentina por 2 a 1. Durante essa partida, os torcedores colombianos vaiaram o hino argentino e proferiram insultos aos jogadores adversários.

Em resposta à punição, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciou que intensificará suas campanhas de conscientização para combater qualquer forma de discriminação nos estádios. Atualmente, a seleção colombiana ocupa a segunda posição nas Eliminatórias, somando 19 pontos, enquanto a Argentina lidera com 22 pontos. O próximo desafio da equipe colombiana será contra o Uruguai, marcado para o dia 15 de novembro, em um jogo que promete ser crucial para suas aspirações de classificação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

