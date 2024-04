“Fiki Bem”: o suplemento que está transformando a vida de milhares de pessoas

No final de 2020, Alíni Figueiredo Ceo “Fiki Bem” começou a considerar a possibilidade de ingressar no mercado de suplementos, porém, enfrentava dúvidas sobre como dar o primeiro passo.

Após extensas pesquisas, estudos e conversas com diversos profissionais da área da saúde, incluindo biomédicos, farmacêuticos e nutricionistas clínicos. Juntos desenvolvem a fórmula do Fiki Serenity. Decidiu terceirizar a fabricação, Alíni concentrou seus esforços no marketing, logística e toda a parte administrativa e comercial do negócio. No início de 2021, nasceu oficialmente a Fiki Bem Produtos e Serviços.

Aproveitando a estrutura de sua empresa de treinamentos pré-existente, seu contador cuidou da mudança de nome e ampliou o escopo para incluir produtos e serviços.

Sua empresa, Fiki Bem, adotou uma abordagem prática e envolvente, entregando incríveis 500 amostras grátis de seus produtos. Imagine a emoção de receber esse presente valioso, uma amostra generosa do compromisso da Fiki Bem em melhorar a saúde e o bem-estar de seus clientes. Mas Alíni não para por aí – ações presenciais emocionantes complementam sua oferta, criando uma conexão pessoal e duradoura com seu público.

