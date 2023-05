Filha caçula de jogador da NFL morre após se afogar em piscina

LB Shaquil Barrett, do Tampa Bay Buccanners, perdeu sua filha Arrayah de apenas dois anos de idade nesse domingo (1/5) 01/05/2023 17:35, atualizado 01/05/2023 17:35

Filha mais nova do linebacker do Tampa Bay Buccaneers Shaquil Barrett, Arrayah se afogou na piscina da família neste domingo (30/4). Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu e morreu aos dois anos de idade.

De acordo com o jornalista Rick Stroud, do Tampa Bay Times, os relatórios do Departamento de Polícia indicam que estão ocorrendo investigações sobre o caso, porém não há indícios de nenhuma atividade suspeita.

Os Bucs emitiram uma nota de pesar ainda na noite de domingo.

