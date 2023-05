Filha de dois anos de astro da NFL morre afogada em piscina

A filha mais nova de Shaquil Barrett, linebacker do Tampa Bay Buccaneers, morreu tragicamente após se afogar na piscina da família, na manhã de domingo (30). Arrayah tinha apenas dois anos.

A polícia de Tampa, na Flórida, foi chamada por volta de 9h30, após receber um alerta de que uma criança havia caído na piscina. Arrayah chegou a ser levada ao hospital. Mas as tentativas de reanimá-la não tiveram sucesso, e a morte foi declarada.

Investigações sobre o caso estão em andamento. “Não acredita-se em algo intencional neste momento, mas sim um acidente trágico”, diz o relatório policial.

Após a divulgação da notícia, os Bucs divulgaram um comunicado oficial expressando condolências à família Barrett. “A trágica notícia de hoje é de partir o coração para todos os membros da família Buccaneers. Nossos pensamentos e orações estão com Shaq, Jordanna e toda a família Barrett durante este momento inimaginavelmente difícil”, diz a nota.

“Embora nenhuma palavra possa fornecer o verdadeiro conforto em um momento como este, oferecemos nosso apoio e amor enquanto eles começam a processar essa perda muito profunda de sua amada Arrayah”, finalizou a equipe.

Arrayah era a filha mais nova dos quatro filhos de Shaquil Barrett com sua esposa, Jordanna. Eles também são pais de Shaquil Jr., Braylon e Aaliyah. A caçula nasceu dois meses depois de Barrett e os Bucs vencerem o Kansas City Chiefs no Super Bowl LV, em 2021.

Há menos de duas semanas, o atleta compartilhou fotos da filha comemorando seu segundo aniversário nas redes sociais. “Tão doce e fofa”, escreveu, na legenda. “Você completou a nossa família. Te amo menina”.

Aos 30 anos, Barrett está entrando em seu quinto ano nos Buccaneers. Ele está se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles, que o fez perder a segunda metade da temporada passada. O jogador liderou a NFL com 19 sacks e meio em 2019, antes de vencer o Super Bowl com os Bucs na temporada seguinte.