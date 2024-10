Filha de Fernandinho Beira-Mar é eleita vereadora em cidade do Rio de Janeiro

Fernanda Costa (MDB-RJ), filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, ex-líder do Comando Vermelho e condenado a mais de 300 anos de prisão, foi reeleita vereadora da cidade de Duque de Caxias, na Baixada fluminense, no Rio de Janeiro.

A vereadora, condenada em uma operação da Polícia Federal (PF) no ano passado, responde em liberdade e por isso pôde participar do pleito. Ela recebeu 7.355 votos e ficou entre os 10 candidatos mais votados na cidade.

Segundo a investigação da “Operação Epístolas”, Fernanda ajudava a transmitir recados do pai por meio de códigos em cartas. Fernanda negou todas as acusações, mas, segundo o Ministério Público, existem provas de sua relação com o esquema montado pelo pai, o que a levou a uma condenação de 4 anos e 10 meses em regime semiaberto.