Filha de Gloria Maria celebra aniversário de 17 anos

Maria Matta, filha mais velha da jornalista Glória Maria, comemorou seu aniversário de 17 anos na noite da última quarta-feira (18) com uma celebração em casa, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença da irmã, Laura, de 15 anos, e de amigas próximas.

Maria e Laura foram adotadas por Glória em 2009, durante uma viagem a Salvador para um trabalho voluntário. Após a morte da jornalista, em fevereiro deste ano, vítima de câncer aos 73 anos, o economista Paulo Mesquita, melhor amigo de Glória, assumiu a tutela legal das irmãs.

Atualmente, Maria busca construir uma carreira como influenciadora digital e tem o sonho de atuar como atriz. Laura, por sua vez, planeja seguir na música e construir uma carreira como cantora.

