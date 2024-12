Filha de Juliano e Letícia Cazarré é internada novamente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Maria Guilhermina, 2, filha de Juliano e Letícia Cazarré, voltou a ser internada na noite desta quinta-feira (26). Ela nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração.

Sem dar detalhes do que havia acontecido, mulher de Cazarré anunciou que estava levando a filha no hospital. “Rumo ao hospital para investigar o que está deixando nossa princesa dodói dessa vez”, escreveu no Story do Instagram.

Na sequência, ela mostrou uma refeição, deixando claro que a bebê fora internada. “Na nossa família é assim, o ano só acaba quando termina”, escreveu, acrescentando a música “Dias de Luta”, do Charlie Brown, na publicação.

Maria Gulhermina teve melhoras na saúde este ano. Ela estava em casa com a família e usando menos o respirador mecânico.

