Filha de Luan Santana e Jade Magalhães nasceu antes da data prevista

Luan Santana cancelou a apresentação que faria neste sábado (28/12), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É que o cantor foi pego de surpresa com o nascimento da primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com Jade Magalhães.

Um comunicado sobre o show foi publicado no perfil do artista, junto com um comunicado da chegada da menina, que aconteceu às 18h22, em São Paulo. A assessoria de Luan confirmou a informação.

Para substituir Santana, Lauana Prado foi convocada, aceitando o convite. A sertaneja prometeu mais de duas horas em cima do palco, como forma de compensar o incidente.

Recentemente, o músico divulgou a data de nascimento de Serena, que estava prevista para 12 de janeiro de 2025. “Eu vou assistir o parto, não estou preparado, porque não tem como estar, é algo que nunca vivi”, comentou na época.

Luan Santana voou às pressas para São Paulo para acompanhar o parto da filha Serena Reprodução/Instagram
Casamento Jade Magalhães e Luan Santana Foto: Reprodução/Instagram

Na ocasião, Luan Santana ainda explicou que estava à flor da pele, mas que sua presença seria crucial no momento em quem vive com a esposa: “Então, não tem como se preparar, mas eu não posso faltar. Eu quero estar lá em todos os momentos com ela.”

O famoso ainda rasgou elogios à Jade Magalhães. “Ela se cuida muito também, negócio de suplemento, faz os exames certinhos, eu acho que quando falha em algum ponto, aí que a mulher passa a ter sintomas”, concluiu para o portal LeoDias.