Filha de Manoel Carlos abre jogo sobre isolamento do pai

Filha do autor de novelas Manoel Carlos, Júlia Almeida publicou um vídeo nas redes sociais onde fala mais detalhadamente sobre o quadro de saúde do pai, que vive com a doença de Parkinson, e rebateu as acusações de que está mantendo o pai “isolado” e “incomunicável”. Segundo ela, a família está apenas cumprindo um desejo do próprio novelista.

Segundo Julia, o pai passou por uma cirurgia no final de dezembro e está se recuperando em casa, com uma equipe médica completa. Ele vive com a mãe da jovem. “Com quem ele escolheu ficar e a ela com ele”, explicou. Júlia diz que ajuda em várias coisas e a irmã, Maria Carolina, mesmo longe, também.

“Então vim aqui para apaziguar os fãs, as pessoas e os curiosos de plantão e para falar que o Manoel Carlos está bem dentro do possível, dentro de onde se encaixa. Não só bem, ele está como ele pediu”, afirmou.

Júlia afirmou que o pai pediu esse “recolhimento” e pontuou que ele é assim. “Não é uma pessoa de grandes saídas, de falar, de [fazer] fofoca, sempre foi uma pessoa discreta e assim que eu vou manter, também do vou cuidar da privacidade e do bem-estar, é a minha prioridade”, pontuou.

Ela finalizou o vídeo pedindo respeito ao momento da família. “Muito obrigada, vim aqui só dar essa mensagem e qualquer outra informação será passada por nossa assessoria de imprensa ou pelo nosso jurídico”, frisou.