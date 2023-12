Estevam Avellar/TV Globo/Divulgação

1 de 1 manoel carlos estevam avellar tv globo – Foto: Estevam Avellar/TV Globo/DivulgaçãoJulia Almeida, filha de Manoel Carlos, fez a festa dos fãs do autor de novelas em seu Instagram. Isso porque a jovem publicou um raro registro do famoso em sua casa, no Leblon, Rio de Janeiro.

Na imagem, Carlos, de 90 anos de idade, aparece com um chapéu branco e camisa branca, enquanto está sentado em uma cadeira e segura uma xícara.

Manoel-Carlos-Filha-Julia-Almeida

Filha de Manoel Carlos posta raro registro do autor de novelas: veja Reprodução/Instagram

manoel carlos estevam avellar tv globo

Estevam Avellar/TV Globo/Divulgação

manoel carlos

TV Globo/Divulgação

manoel carlos 07

Manoel Carlos é autor de vários sucessos

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?