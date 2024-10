Filha de ministro do STJ teve quadro de R$ 70 mil desviado por grupo criminoso

A filha de um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi uma das vítimas de um grupo criminoso especializado em desviar obras de arte de alto valor. O esquema foi alvo da Operação Portinari, realizada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) na última terça-feira (15), no Distrito Federal.

Segundo informações do site Metrópoles, a filha do magistrado havia arrematado o quadro em um leilão no Rio de Janeiro e a obra seria enviada por meio de uma empresa especializada. As investigações apontam, contudo, que os criminosos conseguiam fraudar o sistema de entregas de mercadorias.