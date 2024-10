Filha de ministro do STJ teve quadro de R$ 70 mil desviado por ladrões

A filha de um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está entre as vítimas o grupo criminoso especializado em desviar obras de arte de alto valor. O esquema foi desmantelado durante a Operação Portinari, desencadeada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) nessa terça-feira (15/10).

A coluna apurou que a filha do magistrado havia arrematado o quadro em um leilão no Rio de Janeiro, e a obra seria enviada por meio de uma empresa especializada neste tipo de transporte. No entanto, os criminosos, de acordo com as investigações, conseguiam fraudar o sistema de entregas de mercadorias. O grupo criminoso fazia o rastreio das obras de arte e desviava do endereço de entrega original para um endereço falso, na Estrutural.

O nome da compradora da obra de arte será mantido em sigilo para preservá-la. Há indícios de que a associação criminosa é responsável pelo desvio das obras de arte no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. As equipes da 8ª DP cumpriram três mandados de busca e apreensão, sendo um em Santa Maria e dois na Estrutural, culminado com a apreensão de objetos relacionados ao crime, e o indiciamento de um homem e uma mulher.

Veja imagens do local alvo de busca da PCDF:

Alto valor

“Os quadros desviados possuem valores altos, girando em torno de no mínimo R$ 70 mil cada obra, e alimentam um mercado ilícito específico e voltado à lavagem de dinheiro”, destacou o delegado Rodrigo Carbone, responsável pelas investigações.

Entre as peças furtados pelos criminosos está o quadro “Homenagem aos Casais” pintado em óleo sobre tela pelo artista Ivan Serpa, falecido em 1973. A obra havia sido arrematada em um leilão por R$ 79 mil.

Veja imagens dos quadros furtados:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Reprodução 2 de 3 Reprodução 3 de 3 Reprodução

Outra obra furtada é quadro assinado pelo artista Jorge Eduardo Guinle, em 1980. O quadro havia sido leiloado com um lance inicial de R$ 29 mil. O terceiro quadro furtado foi pintado pela artista Maria Leontina, falecida em 1984.