Filha de pastor cobra pagamento de pensão em comentário no Instagram

Uma postagem recente do pastor Bruno Cordeiro no Instagram chamou atenção após um comentário inesperado feito por sua filha.

No post, em que o pastor agradece a Deus pela oportunidade de pregar na Bahia, a criança escreveu pedindo que ele enviasse sua pensão. “Que bom papai, manda minha pensão. Tem 2 meses que o senhor esqueceu e bloqueou minha mãe”, comentou a filha, expondo uma suposta pendência financeira e situação familiar delicada.

