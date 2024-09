Filha de Regina Duarte revela momento desconfortável na TV Globo

Filha de Regina Duarte, a atriz Gabriela abriu o coração sobre um momento desconfortável que viveu na TV Globo. Em trecho da biografia, intitulada provisoriamente como Identidade, ela revelou que teve um susto ao ver fotos dela ao lado da mãe expostos na abertura da novela Por Amor (1997).

Na trama, Regina e Gabriela viviam mãe e filhas que ficavam grávidas ao mesmo tempo. O filho da matriarca nasce morto, o que faz ela implorar ao médico para trocar os bebês.

Misturando ficção com realidade, momentos de mãe e filha na vida real foram usados na abertura da narrativa, o que assustou a família Duarte. De acordo com Gabriela, Regina enviou fotos ao lado da filha para a produção, mas não sabia o motivo e só descobriu junto ao público, na exibição do primeiro episódio.

“Quando começaram os primeiros acordes da música Falando de Amor, na versão do Quarteto em Cy e MPB 4, veio o choque: nossas fotos pessoais, todos aqueles registros de uma vida entre mãe e filha, ali, para o Brasil todo ver, todas as noites”, escreveu Gabriela em trecho divulgado pela coluna Play, do jornal O Globo.

“Assistimos a abertura em silêncio, as duas absolutamente perplexas. ‘O que é isso?’, perguntei. E ela disse: ‘Não sei, enviei as fotos, mas não imaginava que seriam para a abertura da novela’. Aquilo era enorme e ia muito além de fazermos mãe e filha na ficção. Ainda assimilávamos tudo, quando minha mãe resolveu ligar para o Boni, em um misto de emocionada e sem saber muito o que dizer. ‘O que é isso, Boni? Que absurdo… Não é muita exposição?’”, continuou.

“E ele: ‘Não, essa novela é uma história de mãe e filha, ou seja, essa novela são vocês’. Boni disse que não contou o que fariam com as fotos porque queria que fosse uma surpresa para nós. E que surpresa. De cara, nossa intimidade já à mostra, sem as personagens na frente. Ficou lindo e ficou claro que muitas fronteiras teriam que ser ultrapassadas para este trabalho ser realizado”, escreveu.

