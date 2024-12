Filha de Silvio Santos revela ciúme de homenagem na Globo: ‘Depois achei tudo a ver’

(FOLHAPRESS) – Presidente do SBT e filha de Silvio Santos (1930-2024), Daniela Beyruti esteve com sua irmã, Patrícia Abravanel, no Melhores do Ano neste domingo (15). As duas foram recebidas pessoalmente por Paulo Marinho, presidente da Globo, e Amauri Soares, diretor-presidente da TV e Estúdios Globo.

No palco, com Luciano Huck, um momento histórico: por 15 minutos, Globo e SBT dividiram sinal de transmissão para homenagear Silvio, que morreu em agosto.

Patricia recebeu um troféu e discursou, enquanto Daniela ficou ao lado de Amauri, Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro na plateia.

Após o fim da premiação, que terminou com um show surpresa de Fábio Jr, Daniela Beyruti conversou com a coluna, que estava no local, sobre a homenagem ao seu pai. A conversa, segundo ela, foi rápida. Mas Daniela confessa que, de início, tinha questões sobre a ideia de Huck.

“O Luciano Huck escreveu, mandou uma mensagem para Patrícia e daí a gente pensou como seria feito. A princípio, eu fiquei um pouco enciumada. Mas depois achei que tinha tudo a ver”, revelou, sem esconder seu sentimento.

“Meu pai sempre quis um Troféu imprensa grande, que viessem os artistas de uma emissora para outra. Então isso que aconteceu hoje simboliza um desejo do coração dele, algo muito grande, de que uma emissora estivesse, respeitosamente, na outra recebendo esse tipo de prêmio,” falou.

Outro assunto abordado foi sobre como será a programação do SBT em 2025. Daniela não quis falar muitos detalhes, mas prometeu novidades. “Vai vir muita coisa boa por aí, posso te garantir”, comentou a executiva.

