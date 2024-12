Filha de Silvio Santos se pronuncia sobre demissão de Raul Gil do SBT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Daniela Beyruti, 48, comentou a saída de Raul Gil, 86, do SBT. O apresentador teve sua demissão confirmada nesta sexta-feira (6).

A CEO do SBT expressou seu carinho pelo ex-funcionário e a gratidão pelos 14 anos em que ele colaborou com a emissora. “Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história”, escreveu ela nos stories de seu Instagram, ao compartilhar uma manchete sobre a saída de Raul.

Daniela também se manifestou sobre o fim do programa Chega Mais, que teve seu fim decretado. “A todos que participaram desse projeto, obrigada. Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, obrigada por fazerem parte da nossa história”, disse a executiva, citando o trio de apresentadores da atração recém-extinta.

Raul Gil comentou mais cedo sua saída do SBT e pareceu encarar positivamente a situação. “Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar”, declarou ele, também por meio do Instagram.

