Filha de Silvio Santos segura o choro ao voltar a programa no SBT

Herdeira de Silvio Santos, Silvia Abravanel precisou segurar o choro no primeiro Sábado Animado após a morte do apresentador. Visivelmente emocionada, Silvia agradeceu o carinho do público com sua família e prometeu que, junto às irmãs, manterá vivo o legado do Homem do Baú.

“Queria agradecer com muito amor no coração por todo o carinho que eu, minhas irmãs, minha mãe, nossos filhos, os netos, recebemos do vocês. Todo esse carinho que vocês têm, e mostraram para a gente, pelo nosso pai, pelo esposo da minha mãe e pelo chefe dessa equipe, de todo mundo no SBT, de todas as famílias que a gente emprega”, afirmou Silvia, com a voz embargada.

“A gente tem uma grande promessa para vocês. Eu e minhas irmãs, a gente vai continuar fielmente, com toda a certeza, esse legado que ele deixou de muito trabalho, honestidade, caráter”, disse Silvia.

Silvia Abravanel

Foto: Reprodução

Silvia Abravanel no último Bom Dia & Cia

SBT/Reprodução

Silvia Abravanel, a filha “número 2” de Silvio Santos

Reprodução

Família Abravanel

Reprodução

“A gente agradece muito mesmo por vocês terem abraçado a gente, mesmo de longe. Cada um de vocês, todos esses lares que ele entrou por tantos anos. A gente promete que vai continuar levando, com o mesmo compromisso, tudo de melhor para vocês. Muito obrigada, muita gratidão”, continou ela.

O discurso foi compartilhado nas redes sociais da emissora. “O Sábado Animado de hoje (21/9) é um programa cheio de emoção. Foi o primeiro que a Silvia Abravanel gravou após partida do nosso querido Silvio Santos. E por aqui seguimos, e por aqui a família Abravanel segue, com o lema de levar alegria para todas as famílias brasileiras”, diz a legenda.