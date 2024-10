Filha foi um dos motivos para Regina Volpato deixar o SBT

Nesse domingo (6/10), Regina Volpato confirmou a saída do SBT e deu detalhes do pedido de demissão que aconteceu na última sexta (4/10). A apresentadora do Chega Mais alegou que gostaria de ter mais tempo livre ao invés de atuar numa atração diária.

“Não quero ficar fixo em um só lugar. Eu fico aqui, a minha filha está lá na Eslovênia, a gente tem poucos dias, não é nem meses por causa das férias”, disse para a Caras Brasil justificando que pretende ter mais tempo com a família.

A mãe de Rafaela, de 26 anos, destacou que ainda não sabe como vai lidar com a distância, mas que a questão foi um dos motivos para solicitar o desligamento do canal de Silvio Santos:

“Então, foi só por isso. Ainda não sei se vou à Europa visitar minha filha ou se ela vem ao Brasil, estamos conversando”, explicou.

Volpato ainda contou como deu a notícia de sua saída para os colegas de atração, Paulo Mathias e Michelle Barros. “Eu só falei hoje cedo quando cheguei na emissora. Conversei com a equipe, com todo mundo. Falei: ‘Olha, eu não estou deixando o Chega Mais’, porque fica parecendo que estou abandonando o Chega Mais, mas não é”, ressaltou.

Regina Volpato comemora retorno ao SBT: "Contente com o novo desafio"

Regina Volpato comemora retorno ao SBT: "Contente com o novo desafio"

Ela é conhecida pelo trabalho em Casos de Família, do SBT, e Mulheres, da TV Gazeta

Regina Volpato

Regina Volpato

"Quer saber? A vida se abrindo pra mim, eu me abrindo pra vida. Vou criar um conteúdo lá no Onlyfans para eu me divertir, para eu descobrir como é"

Regina completou: “O que eu não quero mais é isso, é trabalhar todo dia num lugar fixo, porque eu quero ter essa liberdade”.

Por fim, a artista esclareceu que não existem problemas de convivência ou nenhum outro pormenor com os outros apresentadores. A decisão foi tomada tendo em vista o lado pessoal. “A gente está muito bem, então assim, foi um clima de despedida, essa parte foi chata, foi difícil. Mas a gente ainda tem aí umas boas semanas juntos com o público, vamos nos divertir muito”, concluiu.