Filha rebate comentário sobre paternidade de Zezé Di Camargo: “Nós 3”

Camilla Camargo saiu em defesa do pai, Zezé Di Camargo, após uma internauta comentar sobre a paternidade do cantor. Nas redes sociais, uma pessoa sugeriu que Clara, filha caçula do artista, receberia um tratamento diferente dos seus outros três irmãos.

“Essa não irá passar o que os primeiros filhos passaram até mesmo em atenção”, escreveu uma internauta em uma publicação onde Zezé aparece brincando com Clara.

Ao ler, Camilla rebateu a seguidora. “Uai! Mas meu pai sempre foi um pai incrível para nós três!”, defendeu.

1 de 4 Zezé di Camargo e os filhos Reprodução 2 de 4 Zezé Di Camargo e a caçula, Clara 3 de 4 Graciele Lacerda encanta a web com momento fofo de Zezé e a caçula Instagram/Reprodução 4 de 4 Wanessa comemora o nascimento da irmã caçula: “Deu dor de barriga” Instagram/Reprodução

Quem são os filhos de Zezé Di Camargo