Filha trans de Elon Musk decide deixar Estados Unidos após eleição de Trump

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Vivian Jenna Wilson, 20, afirmou que pensa em deixar os Estados Unidos agora que Donald Trump, 78, foi reeleito para voltar à presidência do país.

A jovem transgênero afirma que, após esse importante acontecimento política, não vê mais futuro para si vivendo por lá. “Eu pensei nisso por um tempo, mas ontem [quarta-feira, 6] se confirmou para mim. Não vejo meu futuro nos Estados Unidos”, declarou ela, em seu perfil na rede social Threads.

Vivian entende a eleição de Trump como uma ameaça aos direitos da comunidade trans no país. “Mesmo que ele fique no cargo por apenas quatro anos, mesmo que as regulamentações antitrans magicamente não aconteçam, as pessoas que não votaram voluntariamente nisso não irão a lugar nenhum tão cedo.”

Ela aproveitou ainda para alfinetar o pai, Elon Musk, 53, conservador e direitista ferrenho. “Quando observo os membros da minha ‘ex-família’ na esfera da mídia/Twitter, fico feliz por não ter dado vazão à minha pré-disposição genética de não ter uma coluna vertebral. Isso é tudo.”