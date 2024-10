Filho de Camilla, Tom Parker Bowles, fica de fora do jantar de natal real

Como de costume, o rei Charles III e a rainha Camilla devem reunir a família real para a celebração de Natal em Norfolk, mas há um convidado que ainda não recebeu o cobiçado convite para o tradicional jantar na Sandringham House: Tom Parker Bowles, filho de Camilla.

Embora no ano passado tenha sido divulgado que Camilla convidou seus dois filhos e netos para um almoço de Natal, Tom, de 49 anos, confirmou à revista People que esse ano a situação é diferente. “Participamos das celebrações, mas não fazemos parte da família real. Sempre deixei isso claro. Todos são incrivelmente amigáveis, e os conheço há muito tempo,” comentou o crítico gastronômico e escritor.

Filho de Camilla com seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles, Tom explicou que, embora não celebre o Natal junto com a realeza, ele e sua irmã, Laura Lopes, compartilham momentos com a mãe e até com o pai após as festividades principais. “Minha mãe e meu pai são grandes amigos, e às vezes estamos todos juntos no dia 27 de dezembro,” explicou Tom, reforçando que a relação entre Camilla e o ex-marido se mantém amistosa, especialmente nessa época do ano.

