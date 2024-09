Filho de candidato a vereador é executado a tiros dentro de carro em Teixeira

Na madrugada deste sábado (14), a paz no bairro São Lourenço foi interrompida por uma execução brutal que deixou os moradores em choque. A polícia foi acionada após uma denúncia de homicídio, e rapidamente equipes da Polícia Militar, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Instituto Médico Legal (IML) foram enviadas ao local, confirmando a tragédia.

Carlos Wendel Gonçalves de Almeida, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de um veículo de placa PPB-8417, vestido com calça jeans e uma camisa polo vermelha. Ele apresentava várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. De acordo com o perito criminal Eder, os tiros atingiram o pescoço, peito, ombro e abdômen da vítima.

O relato emocionante da irmã de Carlos revela o momento de desespero: por volta de 1h30, ela ouviu disparos e, ao sair de casa, encontrou o carro do irmão estacionado. Aproximando-se do veículo, ela viu a terrível cena – seu irmão estava sem vida.

Testemunhas, que preferiram não ser identificadas, informaram que dois indivíduos em motocicletas foram vistos nas esquinas próximas, levantando suspeitas de envolvimento no crime. No local, cápsulas de munição calibre 9mm foram recolhidas, sugerindo o uso de armamento pesado.

Durante a perícia no veículo, uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .22, da marca ROSSI, foi encontrada, junto com dois celulares, ambos apreendidos para investigações que podem esclarecer as motivações por trás desse crime brutal.

Carlos Wendel era filho de Delcich Nunes de Almeida, o Ataleia, candidato a vereador em Teixeira de Freitas, o que adiciona um novo capítulo de mistério e intriga ao caso, que continua sob investigação da Polícia Civil. O bairro São Lourenço ainda tenta se recuperar do impacto dessa madrugada sangrenta, enquanto todos aguardam respostas