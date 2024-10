Moysés Macedo, filho caçula do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da TV Record, chamou a atenção de seus seguidores ao compartilhar fotos e vídeos sensuais no Instagram.

Nas imagens, o jovem cantor aparece em poses ousadas, usando apenas roupas íntimas ou envolto em um lençol. Em alguns registros, Mike, como é conhecido, aparece tomando banho, o que gerou inúmeros comentários de seus fãs nas redes sociais.

Os seguidores não economizaram elogios ao cantor. Comentários como “Lindo como sempre”, “Ele não é inocente e nem bobo” e “Assim eu enlouqueço” foram deixados em suas postagens, refletindo o impacto que o conteúdo provocou em sua audiência.

Mike já havia explorado essa vertente mais sensual em seu trabalho musical. Em 2020, ele lançou o clipe da canção Se você for minha namorada, em que aparece seduzindo em uma praia deserta. O vídeo, produzido e protagonizado por ele mesmo, teve grande repercussão e foi visto mais de 16 mil vezes nas primeiras horas de lançamento no YouTube.

Além de sua carreira musical, Mike também é diretor de aquisições na TV Record. Anteriormente, suas músicas chegaram a integrar trilhas sonoras de novelas da emissora. Em paralelo à música, ele já gravou CDs gospel, explorando diferentes facetas artísticas.

The post Filho de Edir Macedo, aparece em vídeos sensuais e agita redes sociais appeared first on Fuxico Gospel.