Filho de prefeito baiano morre em acidente de motocicleta em estrada vicinal

Um jovem morreu vítima de um acidente de motocicleta na noite desta quinta-feira (6) em uma estrada de Sítio do Quinto, no Nordeste baiano. A vítima foi identificada como João Marcos Santos Reis. Ele é filho do prefeito do município, Benedito José de Jesus Reis, conhecido como Bené do Planalto (PSD).

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, não há informações sobre as circunstâncias do acidente, ocorrido em uma estrada vicinal.

O jovem voltava da localidade de Planalto para a sede do município quando ocorreu o acidente. O corpo deve ser sepultado na tarde desta sexta-feira (7).