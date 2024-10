Filho de Renato Russo notifica Pablo Marçal após ex-coach utilizar música em publicações

O filho do cantor Renato Russo, o produtor cultural Giuliano Manfredini, notificou extrajudicialmente o empresário Pablo Marçal pelo uso da música ‘Que País É Este’, da Legião Urbana, em publicações nas redes sociais.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a medida foi tomada após a conta de Marçal publicar sem autorização um vídeo no Instagram com a música, um dia antes do primeiro turno da eleição municipal em São Paulo. “Não iremos nos calar! Pra cima do sistema”, escreveu na legenda.

Ainda conforme o jornal, a assessoria de Marçal informou que a conta onde a publicação foi realizada, @pablomacalpor_sp_, não pertence ao ex-coach. Manfredini refuta, afirmando que a conta era do influenciador e foi derrubada como outras contas pertencentes a ele. “Estamos esperando ele responder a notificação e até o momento nada”, contou o produtor.