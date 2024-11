Filho de Trump manda recado a Zelensky: “Quase perdendo tua mesada”

O filho mais velho de Donald Trump compartilhou aquilo que seria uma mensagem irônica para Volodymyr Zelensky, sugerindo que quando o seu pai assumir o comando da nação norte-americana, a Ucrânia deixará de ter o apoio dos EUA no conflito frente à Rússia.

No sábado, Trump Jr. compartilhou um meme em que mostrava uma imagem de Zelensky com um ar preocupado, enquanto notas de dólar caíam à sua volta. “Está a 38 dias de perder a tua mesada”, dizia na imagem.

O vídeo faz referência a 20 de janeiro, o dia em que Trump regressará à Casa Branca como 47.º Presidente.

Trump’s son Donald Trump Jr. posted a video on his Instagram about Ukraine and Zelensky:

“POV: You’re 38 days from losing your allowance.” pic.twitter.com/WBXzByGbjU

— Clash Report (@clashreport) November 10, 2024