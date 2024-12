Filho de Viih Tube e Eliezer recebe alta após internação

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Hospital Israelita Albert Einstein, por meio de um boletim médico, informou que Ravi, o filho dos influenciadores Viih Tube e Eliezer, recebeu alta neste sábado (14).

O bebê de um mês estava na unidade para tratar um quadro de enterocolite, uma inflamação no intestino que pode ser causada por infecções.

Pelas redes sociais, o casal celebrou e postou imagens do pequeno. Ele comemorou seu primeiro mesversário no último dia 11 de dezembro, ainda no hospital.

“Você completa um mês de vida, meu guerreiro. Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão. A mamãe ainda está sem forças para falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus”, começou ela numa postagem.

“Você é nossa vida! Meu pequeno príncipe. Logo comemoraremos de novo além do seu mesversário hoje no hospital. Comemoraremos o dia da sua volta para casa! Está perto, eu sinto” disse na ocasião.

