Filho do cantor J. Neto, que morreu aos 15 anos, tinha depressão

Antes de morrer, Miguel Azevedo, de 15 anos, foi diagnosticado com depressão. O filho do cantor gospel J. Neto atentou contra a própria vida na última quinta-feira (14/11), segundo o perfil Assembleianos de Valor. A causa do falecimento não foi divulgada.

A fatalidade deixou a família em choque. O artista, que também é pastor, estava em São Paulo a trabalho, quando soube do incidente com Miguel. O rapazinho estava em tratamento contra o transtorno.

A mãe do menino, Rogéria Costa, está muito abalada e pediu orações. Ela ainda revelou que J. Neto teve um problema cardíaco recentemente e agradeceu pelo ex-marido estar distante no momento da tragédia:

“Deus retirou [ele] do Rio de Janeiro para não errar no dia do falecimento do filho. Ele fatalmente estaria morto, porque acabou de sofrer um enfarto, há 30 dias, e está em recuperação”, lembrou.

No mês passado, o cantor gospel J. Neto foi internado após sofrer um infarto. Ele foi levado inicialmente ao Hospital de Guapimirim, no interior do Rio de Janeiro, mas precisou ser transferido para outra unidade, onde passou por uma cirurgia.

A morte de Miguel Azevedo foi confirmada através das redes sociais de J. Neto:

“É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto”, dizia o comunicado postado pelo cantor nas redes sociais.

“Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança. Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor”, encerrou o texto.

O velório de Miguel Azevedo aconteceu às 9h da manhã desta sexta-feira (15/11), no cemitério Jardim da Saudade. O sepultamento teve início às 13h e não foi aberto ao público.

J. Neto começou sua carreira em 1985 e tem mais de 20 álbuns lançados. Ele é conhecido por grandes sucessos como O Rei Está Voltando.

Artistas do mundo gospel e fãs do cantor lamentam a morte de Miguel

Fãs e seguidores de J. Neto, de 64 anos, dedicaram mensagens de carinho ao artista.

“Meus sentimentos, que Deus console toda família neste momento de dor”, disse Vanessa Carvalho.

“Meus sinceros sentimentos ao cantor J. Neto e a toda sua família e amigos. Que Deus possa confortar a todos nesse momento de dor”, escreveu Cláudio Roberto.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

O Núcleo de Saúde Mental (Nusam) do Samu também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O Núcleo atua tanto de forma presencial, em ambulância, como à distância, por telefone, na Central de Regulação Médica 192.

Na rede pública de saúde, a assistência psicológica pode ser encontrada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), hospitais e unidades básicas de Saúde.