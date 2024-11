Filho é preso em flagrante após matar a mãe no aniversário dela no RJ

Raphael Paes Castro, de 34 anos, foi preso em flagrante suspeito de ter matado a própria mãe, Marly Ferreira Paes, de 63 anos, no dia do aniversário dela, neste domingo (17). O caso ocorreu num condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Raphael tem diagnóstico de bipolaridade e tomava pelo menos três medicações. A investigação trabalha com a hipótese de que o homem tenha agredido a mãe até a morte quando estava em surto. Um exame de sanidade mental será solicitado. O corpo da vítima foi encontrado dentro do apartamento e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).