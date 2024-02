Filho reclama de retirada do nome de Marisa e post de Lula é editado

1 de 1 marisa_leticia_2 – Foto: nullUma postagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais sobre o aniversário de 44 anos do PT gerou uma polêmica que incluiu até um dos seus filhos: Luis Cláudio Lula da Silva. Ele também usou as redes, mas para reclamar da retirada do nome da mãe, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida em 2017, do texto publicado.

Após a reclamação do filho, a postagem de Lula foi editada e o nome de Marisa, inserido.

A postagem no X (antigo Twitter) de Lula teve como base uma carta do próprio presidente publicada pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. Na versão original, o texto começa com a seguinte frase: “No começo, era só um retalho de pano vermelho, que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima”.

Já na versão postada inicialmente no perfil do presidente, o texto estava editado para: “No começo era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima”.

Omissão do nome de Marisa notada Quando o Metrópoles noticiou a postagem do presidente, no início da tarde de sábado (11/2), o nome ainda não aparecia no texto.

A omissão foi percebida por internautas e Luis Cláudio usou uma das postagens para reclamar. Ele alegou que “infelizmente têm acontecido umas coisas estranhas” e que a história de sua mãe ninguém apaga.

Veja o post de Luís Claudio:

A conta oficial do presidente no X sofreu uma edição às 16h28 do sábado, com a inclusão do nome de Marisa Letícia.

