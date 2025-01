Filhos de mulher que ganhou fama ao expor traição de marido pastor, são atropelados

Os últimos dias de 2024 não foram simples para Aryana Medeiros, mulher que ficou famosa após expor que seu marido, também pastor, a estava tendo um caso com uma cantora da congregação, não foram fáceis.

Após a repercussão do caso, Aryana viveu um grande susto na noite de 31 de dezembro. Segundo ela, seus dois filhos foram atropelados enquanto brincavam na calçada

Conforme nota divulgada em seu perfil oficial no Instagram, Aryana revelou que um motorista embriagado foi o responsável pelo acidente, que por pouco não culminou em tragédia.

Aryana informou que sua filha já recebeu alta e está se recuperando em casa, enquanto seu filho permanece internado. Ela pediu orações e comunicou que ficará afastada das redes sociais até a recuperação completa dos filhos.

