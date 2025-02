Filhos tentam desvendar passado do pai desaparecido há mais de 30 anos

Uma busca por identidade e pertencimento mobiliza a família de Jackson Serra dos Santos. Há mais de três décadas, seu pai, Antônio Alves dos Santos, desapareceu de suas vidas, deixando um rastro de dúvidas e segredos que os filhos agora tentam decifrar.

A história de Antônio começa em Itamaraju, de onde saiu ainda menino, aos 12 anos, levando consigo apenas a coragem de recomeçar. Em sua caminhada, passou pelas cidades de Una, Santa Luzia e Camacan, onde conheceu Maria Luiza Serra dos Santos e formou família. Mas o passado parecia um capítulo proibido em sua história: sempre que questionado sobre suas raízes, ele se esquivava, mencionando apenas alguns nomes – seu pai, João Alves dos Santos, um homem negro e de saúde frágil, e sua mãe, Isaura Lacerda de Brito.

O silêncio de Antônio se aprofundou ainda mais quando, em 1986, ele partiu para Belém, no Pará, levando consigo a família que já contava com três filhos. Durante os nove anos em terras paraenses, o casamento se desfez e, com isso, o contato foi definitivamente perdido. A mãe, Maria Luiza, decidiu retornar à Bahia com os cinco filhos, enquanto Antônio permaneceu no Norte, onde sua trilha se perdeu no tempo.

Agora, Jackson e seus irmãos buscam reconstruir essa ponte rompida e encontrar os parentes que possam ajudá-los a compreender sua história. Sem fotos ou referências visuais do pai, Jackson percorre redes sociais e contatos remotos na tentativa de obter qualquer pista que o leve até sua origem.

A família faz um apelo a qualquer pessoa que tenha informações sobre Antônio Alves dos Santos ou seus familiares em Itamaraju e região. Qualquer detalhe pode ser fundamental para esse reencontro. O contato pode ser feito pelo telefone (73) 98253-8310 (WhatsApp).

O passado pode ter sido apagado, mas o desejo de conhecer suas raízes permanece vivo.