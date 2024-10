Filhotes de coruja são resgatados em tronco queimado em São Desidério

Agentes da equipe de combate a incêndios florestais que atuam na região Oeste, no povoado de Almas, resgataram dois filhotes de coruja. As aves estavam em um tronco parcialmente queimado, nesta quinta-feira (11), no município de São Desidério.

Os animais estavam com ferimentos aparente, após serem encontrados foram colocados em um local seguro. Com isso os bombeiros garantiram a preservação da fauna local, além das medidas de controle e extinção do incêndio naquela região.

O cuidado com a fauna reforça o compromisso da tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) em proteger não apenas a vegetação, mas também os animais afetados pelos incêndios florestais. Se perceber algum incêndio florestal.