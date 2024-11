Filipe Luís abre o jogo sobre afastamento de Gabigol

Flamengo e Atlético-MG ficaram no empate por 0 a 0, na noite da última quarta-feira (13), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, mas o grande assunto pós-jogo foi em relação ao afastamento de Gabigol, que foi punido pela diretoria do clube após atos de indisciplina na final da Copa do Brasil. Segundo informações, o atacante teria ficado insatisfeito ao ser substituído no intervalo da decisão.

Filipe Luís não respondeu perguntas sobre o assunto, no entanto comentou o tema através de um pronunciamento: “Primeiro, dizer que me entristece profundamente falar de um assunto desse depois de ser campeão. Sou grato a diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter me colocado aqui. Sou grato ao Gabriel, por tudo que ele fez pelo clube e por mim. Sobre o afastamento, devido a um episódio que aconteceu na final, fui comunicado pelo Marcos Braz de que ele não seria relacionado até segunda ordem. Esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai falar no momento que achar oportuno. Esse é meu pronunciamento, que me entristece profundamente. Não gostaria que esse assunto sujasse esse título que o grupo conquistou por um motivo extracampo.”

O Flamengo volta a campo contra o Cuiabá, no próximo dia 20 de novembro, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra é a quarta colocada no Brasileiro, com 59 pontos em 33 jogos. São 17 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, somando 59% de aproveitamento.