Filipe Luís consegue primeiro título como técnico do Flamengo após apenas nove jogos

Filipe Luís iniciou sua trajetória como técnico do Flamengo com um feito notável: conquistou a Copa do Brasil em apenas nove partidas, ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV. Com essa conquista, Filipe tornou-se o técnico que menos precisou de jogos para levantar uma taça pelo clube no século 21, superando Ney Franco, que conquistou a Copa do Brasil de 2006 em seu 12º jogo à frente da equipe. A contratação do ex-lateral para comandar o Flamengo na reta final do torneio trouxe semelhanças com a chegada de Ney, mas também marcou diferenças significativas. Enquanto Ney Franco assumiu o comando do time pouco antes das finais daquele ano, Filipe foi promovido ao cargo de treinador antes das semifinais contra o Corinthians, o que lhe permitiu ajustar a equipe até a decisão.

WhatsApp

Em sua primeira partida final contra o Atlético-MG, Filipe surpreendeu ao escalar o time em um esquema ofensivo de 4-3-3, o que garantiu uma vitória por 3 a 1 no jogo de ida. Sob seu comando, o Flamengo exibiu solidez defensiva e um ataque eficiente, neutralizando o adversário. Com um histórico vitorioso como jogador, Filipe Luís começa sua carreira como técnico do Flamengo com sucesso e busca continuar essa trajetória de títulos no clube onde é ídolo.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA