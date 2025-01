Filipe Luís destaca imposição do Flamengo durante vitória em Brasília

O treinador Filipe Luís, do Flamengo, exaltou a equipe após a vitória diante do Volta Redonda, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (25/1). O Rubro-Negro venceu por 2 x 0, gols de Michael e Plata. Durante a entrevista coletiva, o técnico destacou as qualidades e os pontos positivos do time, que jogou com o elenco titular pela primeira vez nesta temporada no Campeonato Carioca. O jogo foi uma realização Metrópoles Sports.

Filipe apontou a imposição física da equipe, além dos pedidos que fez após a partida amistosa da equipe nos Estados Unidos contra o São Paulo.

“O jogo foi onde a gente teve uma imposição muito grande. Dominamos o jogo praticamente em todo momento. Não paramos de atacar o gol adversário. Eu pedi algumas coisas específicas essa semana, que precisávamos melhorar em decorrência do jogo com o São Paulo”, avaliou.

O técnico do Rubro-Negro ainda destacou o fator estreia da equipe titular na temporada em jogo oficial.

“Foi o nosso primeiro jogo, perna pesada e o time misto. Os jogadores se conhecendo. Mas hoje vi muita coisa que espero da equipe. Desfrutaram e se divertiram com a ideia. Eles compraram a ideia. A atitude deles em campo foi excepcional, exemplar. Tiveram uma obediência tática muito grande. Isso levou o time a ter uma facilidade na saída de bola. Nas progressões das jogadas e se divertiram com isso”, completou.

Com a vitória, o Flamengo salta para a 3ª colocação com Carioca com 7 pontos. Próximo compromisso do Rubro-Negro é na quinta-feira (30/1), quando encara Sampaio Corrêa pelo estadual, às 21h30.