Filme de Game of Thrones está em desenvolvimento pela Warner

A Warner está desenvolvendo um filme que colocará as histórias do universo de Game of Thrones, criado por George R.R Martin, nas telonas.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o filme ainda está em estágio inicial e ainda não há informações sobre elenco, direção ou qual história seria adaptada.

Tudo o que se sabe até o momento é que a expectativa do estúdio é que Westeros chegue as telonas.

O debate sobre a entrada de Game of Thrones no mundo do cinema não é novo. A possibilidade um longa já era discutida quando a série original estava sendo exibida. Contudo, a HBO tinha receio e queria preservar o prestígio da série como uma propriedade deles.

Com o sucesso de longas da HBO no cinema e depois levados para o streaming, como The Batman e Pinguim, e a franquia Duna, que terá em breve uma série na Max, o estúdio mudou de opinião e vem pensando em apostar no universo de Game of Thrones para se tornar multitela.