Filmes de tribunal: veja 10 opções de obras para assistir na Netflix, Max e outros streamings

Gosta de filmes de tribunal? As obras com essa temática geralmente retratam casos legais intensos, com advogados, juízes e jurados enfrentando dilemas morais e batalhas judiciais.

Se você se interessa pelo tema, confira a seguir uma lista com 10 filmes de tribunal disponíveis nos serviços de streaming.

10 melhores filmes de tribunal para assistir online Jurado Nº 2 (2024)

The Caine Mutiny Court-Martial (2023)

Anatomia de uma Queda (2023)

Sob Suspeita (2006)

Questão de Honra (1992)

Filadélfia (1993)

Tempo de Matar (1996)

Testemunha de Acusação (1957)

Anatomia de um Crime (1959)

Meu Primo Vinny (1992)

Jurado Nº 2 (2024)

Juror No. 2 (2024) / Credito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Com direção de Clint Eastwood, “Jurado Nº 2” recebeu aclamação da crítica. O filme apresenta um elenco de destaque, com Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Chris Messina, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough e Kiefer Sutherland.

A trama acompanha um jurado (Hoult) envolvido em um julgamento de assassinato de grande repercussão, que enfrenta um dilema moral capaz de influenciar o veredicto do júri.

Onde assistir: Max.

The Caine Mutiny Court-Martial (2023)

The Caine Mutiny Court-Martial (2023) / Credito: Republic Pictures (divulgação)

Último filme com direção do cineasta William Friedkin, “The Caine Mutiny Court-Martial” foi lançado de forma póstuma.

A produção se baseia na peça homônima de 1953, escrita por Herman Wouk, que, por sua vez, adapta o romance de 1952, “The Caine Mutiny”, do mesmo autor. O elenco inclui Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy, Monica Raymund e Lance Reddick.

A trama se desenrola em uma corte marcial, onde um tenente da marinha (Lacy) é julgado por motim. Porém, o seu advogado (Clarke), cético e obrigado a defendê-lo, levanta questões sobre a possível instabilidade mental do comandante do navio (Sutherland), alvo do motim.

Onde assistir: Netflix.

Anatomia de uma Queda (2023)

Anatomie d’une chute (2023) / Credito: Le Pacte (divulgação)

Aclamado pela crítica, o filme francês “Anatomia de uma Queda” ganhou diversos prêmios, incluindo a Palma de Ouro e o Oscar de Melhor Roteiro Original.

A trama acompanha a escritora Sandra (Sandra Hüller), que tenta provar sua inocência no tribunal após se tornar suspeita do homicídio de seu marido, que caiu da janela de sua casa. A direção é de Justine Triet.

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Sob Suspeita (2006)

Find Me Guilty (2006) / Credito: Freestyle Releasing (divulgação)

Baseado em uma história real, “Sob Suspeita” é inspirado no julgamento de 20 membros da família mafiosa Lucchese nos anos 80.

Vin Diesel (“Velozes e Furiosos“) interpreta uma figura real, o mafioso de Nova Jersey Jackie DiNorscio, que está sendo julgado junto com seus colegas por extorsão.

No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando DiNorscio demite seu advogado e decide se defender sozinho. Além disso, seu comportamento irreverente e senso de humor no tribunal tornam o processo ainda mais imprevisível.

Com direção de Sidney Lumet, parte dos depoimentos no tribunal do filme são transcrições originais do caso.

Onde assistir: Pluto TV (gratuito com anúncios).

Questão de Honra (1992)

A Few Good Men (1992) / Crédito: Columbia Pictures (divulgação)

Baseado na peça homônima de Aaron Sorkin (que também assina o roteiro do filme), “Questão de Honra” é um filme aclamado pela crítica.

A trama acompanha a corte marcial de dois fuzileiros navais acusados do assassinato de um colega.

Com direção de Rob Reiner, o longa conta com um elenco estrelado, incluindo Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Cuba Gooding Jr. e Kiefer Sutherland.

Onde assistir: Max.

Filadélfia (1993)

Philadelphia (1993) / Crédito: TriStar Pictures (divulgação)

Sucesso de crítica e bilheteria, “Filadélfia” conquistou dois Oscars, incluindo o de Melhor Ator para Tom Hanks.

Na trama, o advogado Andrew Beckett (Tom Hanks) é demitido de seu escritório de advocacia na Filadélfia quando seus empregadores descobrem que ele é homossexual e portador do vírus HIV.

Andrew recorre a Joe Miller (Denzel Washington), um advogado de danos pessoais inicialmente preconceituoso, para processar seus antigos chefes.

Onde assistir: Max.

Tempo de Matar (1996)

A Time to Kill (1996) / Credito: Warner Bros. (divulgação)

Baseado no romance homônimo de John Grisham, o drama jurídico “Tempo de Matar” foi um sucesso comercial.

Com um grande elenco, o filme conta com nomes como Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey, Kevin Spacey, Donald Sutherland e Kiefer Sutherland.

Na história, um advogado branco (McConaughey) se envolve em um caso polêmico em uma cidade do Mississippi. Ele defende, no tribunal, um homem negro (L. Jackson) que matou dois homens brancos que haviam estuprado sua filha de dez anos.

Onde assistir: Disney+.

Testemunha de Acusação (1957)

Witness for the Prosecution (1957) / Credito: United Artists (divulgação)

Dirigido por Billy Wilder e estrelado por nomes de peso como Tyrone Power, Charles Laughton e Marlene Dietrich, “Testemunha de Acusação” é um clássico do cinema.

Baseado na peça homônima escrita por Agatha Christie, o filme é um dos melhores dramas de tribunal de todos os tempos.

Na trama, Leonard Vole (Power) é preso sob a acusação de ter assassinado uma rica viúva. O experiente advogado Sir Wilfrid Robarts (Laughton) concorda em defendê-lo, porém, a esposa de Leonard, Christine Vole (Dietrich), testemunha contra ele.

Onde assistir: Looke e Netmovies (gratuito com anúncios).

Anatomia de um Crime (1959)

Anatomy of a Murder (1959) / Credito: Columbia Pictures (divulgação)

Apontado por muitos críticos como o melhor filme de julgamento da história, “Anatomia de um Crime” conta com a direção do cultuado Otto Preminger.

O filme se baseia no romance homônimo escrito pelo juiz da Suprema Corte de Michigan, John D. Voelker. Nomes de peso como James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, Eve Arden e George C. Scott compõem o elenco.

A trama acompanha o julgamento de um tenente do exército (Gazzara) acusado de matar um homem que supostamente violentou sua esposa. O advogado de defesa Paul Biegler (Stewart) decide defendê-lo.

Onde assistir: Looke e Netmovies (gratuito com anúncios).

Meu Primo Vinny (1992)

My Cousin Vinny (1992) / Credito: 20th Century Fox (divulgação)

Sucesso crítico e comercial, a comédia “Meu Primo Vinny” é estrelada por nomes como Joe Pesci, Ralph Macchio, Marisa Tomei e Fred Gwynne. Todos receberam elogios por suas atuações, mas Tomei foi venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Na trama, dois jovens nova-iorquinos são presos no interior dos EUA e vão a julgamento por um crime que não cometeram.

Sem condições de pagar um advogado, um deles pede ajuda de seu primo Vinny (Pesci), que acabou de se formar e nunca exerceu a profissão.

Onde assistir: Disney+.

