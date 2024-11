Fim da ‘gotinha’: Ministério da Saúde substitui vacina contra a poliomelite

A partir desta segunda-feira (4), o Ministério da Saúde substituirá ambas as doses de reforço com vacina oral poliomelite (VOP), conhecidas como ‘gotinha’, por uma dose de vacina inativada poliomelite (VIP). A mudança havia sido anunciada pela pasta no mês de setembro.

Conforme a pasta, a decisão foi tomada com base em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais para deixar o esquema vacinal mais seguro.

Antes da mudança, o esquema vacinal contemplava a administração de três doses da VIP, aos 2, 4 e 6 meses, além de duas doses de reforço com a VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Agora, com a gotinha deixando de ser utilizada, será necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses.

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS?

À CNN, o especialista Alfredo Gilio, Coordenador da Clínica de Imunização do Hospital Israelita Albert Einstein, informou que a mudança favorece crianças com alterações na imunidade, que “podem ter problemas” quando tomam vacinas como as VIP.