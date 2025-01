Fim da novela: Cruzeiro anuncia contratação do zagueiro Fabrício Bruno

O Cruzeiro anunciou, na noite deste sábado (11/1), a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O beque, revelado pela própria Raposa, assinou contrato válido até o fim de 2028.

A negociação com o Flamengo durou semanas. Na última quinta-feira (9/1), o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, havia confirmado a venda do zagueiro ao Cruzeiro. O clube mineiro desembolsou 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador.

Fabrício Bruno se apresentará à Raposa na pré-temporada nos Estados Unidos.

O defensor é mais um dos reforços do Cruzeiro que estarão presentes no DF, no dia 22 deste mês, quando o Cabuloso enfrenta o Athletic, às 20h, pelo Campeonato Mineiro. O jogo é uma realização Metrópoles Sports. E no dia 30, em mais uma partida do Metrópoles Sports, o Cabuloso enfrenta o Itabirito, em Belo Horizonte.

Confira a lista de contratações já anunciadas pelo Cruzeiro: