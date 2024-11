Fim de semana é marcado por mortes violentas registradas no DF

Ao menos cinco pessoas morreram de forma violenta no Distrito Federal neste fim de semana. Acidentes graves e homicídios registraram tragédias para a capital do Brasil. De sábado (9/11) para domingo (10/11), três pessoas foram assassinadas, sendo duas no Recanto das Emas.

Por volta das 22h, um homem foi morto a tiros dentro do carro na quadra 508, do Recanto das Emas. A vítima foi identificada como Francisco Vitorino e dirigia um Golf vermelho naquela noite.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

O Metrópoles apurou que testemunhas relataram à polícia que o assassino teria saído do veículo da vítima pouco antes de efetuar os disparos.

Nesse mesmo horário, um homem também foi assassinado no Recanto das Emas, desta vez em via pública. A vítima foi identificada como Pedro Henrique Ferreira, de 20 anos. Pela quantidade de ferimentos e sangue no corpo, não foi possível identificar, sem passar por perícia, a arma utilizada no homicídio.

No local, contudo, foi encontrada uma bainha de canivete, que pode ser o instrumento utilizado na ação violenta.

Em Taguatinga, um corpo foi encontrado com sinais de espancamento. O cadáver foi achado por volta das 7h deste domingo (10/11). O corpo da vítima foi achado embaixo do viaduto de acesso a Taguatinga, que liga o Pistão Sul ao Pistão Norte.

A suspeita é de que o homem, ainda não identificado, tenha sido agredido a pedradas. Uma pessoa que passava pela região encontrou o corpo e acionou os bombeiros.

A vítima apresentava “vários ferimentos, lesões e sinais incompatíveis com a vida”, segundo a corporação. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) apura o caso como homicídio.

Acidentes fatais

Um motociclista morreu após uma colisão frontal com um carro de passeio, na noite desse sábado (9/11), na DF-290 – que liga o Gama ao Entorno Sul do Distrito Federal. A batida aconteceu próximo à chamada Prainha, no sentido da região administrativa, por volta das 22h30.

Acionado para prestar socorro, o Corpo de Bombeiros encontrou o motociclista em parada cardiorrespiratória e tentou reanimá-lo, mas não conseguiu, e a vítima morreu no local.

Mais cedo, por volta das 19h, uma mulher de 26 anos morreu após dois carros colidirem frontalmente na BR-080, em Brazlândia.

De acordo com os bombeios, a vítima era passageira e ficou presa às ferragens do carro. A morte foi declarada no local.

Um homem de 24 anos também ficou ferido. Ele queixava-se de dores no quadril, tinha cortes na boca e estava com sinais vitais estáveis. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBz).

No outro carro, um homem que não teve a idade revelada também ficou ferido. Ele ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Ele apresentava lesão na cabeça, suspeita de fraturas nos membros inferiores, estava consciente, porém desorientado, com sinais vitais instáveis e foi transportado ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC).