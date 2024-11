Fim de semana em SP tem Criolo, oficinas e festival de rock gratuitos

São Paulo — A programação para o fim de semana em São Paulo tem diversas opções de shows espalhados pela cidade, alguns deles gratuitos, além de atividades para todas as idades no Museu do Futebol, peça de teatro de Claudia Raia e inauguração de exposição em homenagem a Pelé. De volta ao Brasil, o americano Lenny Kravitz vai se apresentar no Allianz Parque no sábado (23/11). No mesmo dia, o cantor Júnior levará a Solo Tour para a Tokio Marine Hall.

Ainda no sábado, Criolo (foto de destaque) está confirmado na IV Expo Dia Internacional Dia da Consciência Negra, evento gratuito que começa nesta sexta-feira (22/11) e vai até domingo (24/11). O Festival Rockphonic, no domingo e também sem cobrança para entrar, terá shows da Banda Makna, Orquestra Rockphonic, Egypcio, Vitor Kley, DJ Bruno Martini e do guitarrista Rafael Baroni.

Este fim de semana será, ainda, o último para conferir Conserto para Dois – O Musical, de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. No sábado, o Museu do Futebol terá um encontro de colecionadores de figurinhas e uma oficina de bolas artesanais. A partir deste final de semana, também será possível ver a mostra imersiva Uma Homenagem ao Rei Pelé.

Lenny Kravitz

Vencedor de quatro Grammys, Lenny Kravitz tem um show em São Paulo neste sábado, no Allianz Parque. A apresentação faz parte da turnê mundial Blue Electric Light.

A última vez que o cantor americano esteve no Brasil foi em 2019, quando se apresentou no festival Lollapalooza. A promessa da tour são shows imperdíveis com músicas do álbum de mesmo nome e com clássicos da carreira de Lenny.

Onde: Allianz Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca

Quando: 23 de novembro

Horário: Abertura da casa – 16h | Início do show – 0h

Preço: A partir de R$ 190 (meia) e R$ 380 (inteira)

Onde comprar: Eventim

Junior – Solo Tour

Com foco em sua carreira solo, o cantor Junior, ex-parceiro de Sandy, se apresentará no Tokio Marine Hall neste sábado. O espetáculo promete ser uma trajetória musical e um mergulho profundo na essência do artista.

Explorando a solitude e a introspecção, o show nasceu da ideia de transformar o voo solo do músico. Mais datas da turnê serão anunciadas para o próximo ano.

Onde: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1.281 – Várzea de Baixo

Quando: 23 de novembro

Horário: 22h

Preço: A partir de R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira)

Onde comprar: Eventim

Criolo na IV Expo Dia Internacional Dia da Consciência Negra

De 22 a 24 de novembro no Expo 3 do Distrito Anhembi, acontece a IV Expo Dia Internacional Dia da Consciência Negra, com entrada gratuita. No sábado, Criolo irá fazer uma apresentação no evento.

O tema são os griôs — que, na tradição africana, são contadores de histórias, muito sábios e respeitados nas comunidades onde vivem. A expo contará com palestras, feira de empreendedores pretos, exposições, atividades infantis e outros shows.

Onde: Distrito Anhembi – Pavilhão 3

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana

Quando: 23 de novembro

Horário: 20h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: É preciso se credenciar neste link

Festival Rockphonic

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo (SCEIC-SP) apresenta, neste domingo, a primeira edição do Festival Rockphonic. Um palco será montado em frente ao Casarão da Paulista, na Avenida Paulista, uma das principais vias da capital.

O evento terá grandes nomes do rock e do pop nacional, como Banda Makna, Egypcio, Bruno Martini, Vitor Kley, Orquestra Rockphonic e participação especial do guitarrista Rafael Baroni.

Onde: Casarão da Paulista

Endereço: Avenida Paulista, 1.919 – Bela Vista

Quando: 24 de novembro

Horário: 11h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso

Conserto para Dois, O Musical

A temporada da comédia Conserto para Dois, de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, está chegando ao fim. Ainda é possível assistir ao musical nesta sexta-feira, sábado e domingo no Teatro Sabesp Frei Caneca.

O espetáculo conta a história de amor, encontros e desencontros entre um escritor famoso e uma atriz internacional. Separados, eles embarcam, sem querer, no mesmo cruzeiro rumo à Antártida.

Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 – Consolação

Quando: 22, 23 e 24 de novembro

Horário: Sexta-feira – 19h | Sábado – 20h | Domingo – 18h

Preço: A partir de R$ 21,18 (meia) e R$ 42,36 (inteira)

Onde comprar: Uhuu

Oficinas no Museu do Futebol

Neste sábado, o Museu do Futebol estará com programação recheada e gratuita para todas as idades. A partir das 9h, acontecerá um encontro de colecionadores de objetos ligados ao futebol na área externa do museu.

Das 14h às 15h, acontecerá também uma oficina para confeccionar bolas de futebol. Com materiais recicláveis e fáceis de ter em casa, será possível resgatar a característica de improvisação presente no futebol nacional. A oficina acontece na Zona Mista, no 2º andar do museu.

Onde: Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu

Quando: 23 de novembro

Horário: Das 9h às 15h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso

Uma Homenagem ao Rei Pelé

Com mais de 2 mil m², o acervo sobre a vida e a carreira de Pelé estreou no dia 19 de novembro. Com diversas experiências de alta tecnologia, a exposição Uma Homenagem ao Rei Pelé celebra a vida e trajetória do esportista.

Na mostra, há um acervo de camisas originais e raras usadas pelo jogador, uma galeria com itens da carreira, um formato imersivo para ver os mais belos gols de Pelé, uma experiência em realidade virtual do dia em que Pelé parou uma guerra na África e espaços instagramáveis.

Onde: Shopping Eldorado

Endereço: Avenida Rebouças, 3.970 – Pinheiros

Quando: A partir de 19 de novembro

Horário: De terça a domingo, das 10h às 21h

Preço: A partir de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Onde comprar: Feverup