Fim de semana será chuvoso em todo Brasil

A previsão do tempo para esta sexta-feira (20) indica chuvas intensas em várias regiões do Brasil, marcando o fim da primavera e o início do verão. O verão começa neste fim de semana, no dia 21 de dezembro, e promete ser chuvoso. As instabilidades climáticas afetam principalmente o Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país, com destaque para o Paraná e São Paulo, onde a chuva retorna com força. Além disso, uma frente fria deve atingir São Paulo, aumentando ainda mais os volumes de precipitação.

No Norte, estados como Pará e Tocantins também enfrentam previsão de chuvas intensas, assim como o Norte de Mato Grosso. O mapa meteorológico mostra instabilidades de norte a sul do Brasil, com temporais previstos para Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Apesar das chuvas, as temperaturas permanecem elevadas, especialmente no Centro-Sul, com máximas acima de 28ºC em Minas Gerais e Espírito Santo. Porto Alegre deve registrar 30ºC, enquanto São Paulo terá máxima de 28ºC, com o tempo abafado e previsão de ventos fortes.

A sexta-feira amanheceu com mais nebulosidade em comparação aos dias anteriores, e as temperaturas devem atingir 29ºC em Campo Grande e 33ºC em Cuiabá. O clima abafado persiste em praticamente todo o Brasil, com chuvas previstas para o dia.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA