Fim de semana traz “eclipse” de Saturno – saiba se o evento será visto do Brasil

Neste sábado (4), entre 11h58 e 15h43 (pelo horário de Brasília), Saturno será encoberto pela Lua, em uma espécie de “eclipse” – que, na verdade, se chama ocultação lunar.

De acordo com o site In-The-Sky.org, o evento poderá ser observado da Europa, África, oeste da Rússia e leste da Groenlândia. Aqui no Brasil, embora o par esteja acima da linha do horizonte ao longo de todo o fenômeno, sua visibilidade estará ofuscada pela luz do dia.

Por esse mesmo motivo, o país também não poderá testemunhar a conjunção astronômica entre os dois astros, que ocorre às 14h23. Esse é um termo que também é usado para se referir à aproximação máxima entre corpos celestes, mas, na verdade, indica o momento em que eles compartilham a mesma ascensão reta (coordenada astronômica equivalente à longitude terrestre).

No entanto, a Lua e Saturno ainda poderão ser vistos bem próximos quando já estiverem aparecendo no céu, à noite. Do ponto de vista de São Paulo, por exemplo, a dupla será observável durante três horas, a partir das 19h25.

Ocultação lunar de Saturno fotografada do topo de Mauna Kea, no Havaí. Crédito: Andrew McCarthy via X

A Lua estará em magnitude de -11.3, e a de Saturno será de 0.9, com ambos na constelação de Aquário. Quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor de sua magnitude (relação inversa). O Sol, por exemplo, que é o corpo mais luminoso do céu, tem magnitude aparente de -27.

Eles não estarão próximos o suficiente para caber no campo de visão de um telescópio, mas serão visíveis a olho nu ou através de um par de binóculos.

Depois de Saturno, a Lua passará por Júpiter (10) e Marte (14). Essa série de conjunções que o satélite faz mensalmente ocorre porque ele orbita a Terra aproximadamente no mesmo plano em que os planetas orbitam o Sol, chamado plano da eclíptica.

Ocultação lunar de Saturno

Ocultações lunares só são visíveis de uma pequena fração da superfície da Terra. Como a Lua está muito mais perto do nosso planeta do que outros objetos celestes, sua posição no céu difere dependendo da localização exata do observador na Terra devido à sua grande paralaxe (diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo, tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento).

A posição da Lua vista de dois pontos em lados opostos da Terra pode variar em até dois graus, ou quatro vezes o diâmetro da lua cheia. Isso significa que se a Lua estiver alinhada para passar na frente de um objeto específico para um observador posicionado em um lado da Terra, ela aparecerá até dois graus de distância desse objeto do outro lado do globo.

Mapa mostra as regiões do planeta de onde será possível observar a ocultação lunar de Saturno neste sábado (4). Crédito: In-The-Sky.org

No mapa acima, contornos distintos mostram onde o desaparecimento de Saturno é visível (em vermelho) e onde será possível testemunhar seu reaparecimento (em azul). Os riscos sólidos exibem onde a ocultação provavelmente será visível através de binóculos a uma altitude razoável no céu. Os contornos pontilhados, por sua vez, indicam onde o evento ocorre acima do horizonte, mas pode não ser visível devido ao céu estar muito claro ou a Lua muito perto do horizonte.

Fora dos contornos, a Lua não passa na frente de Saturno em nenhum momento, ou está abaixo do horizonte no momento da ocultação.

