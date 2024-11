Fim de semana violento em Feira de Santana: Quatro homicídios são registrados

Quatro homicídios marcaram o último fim de semana prolongado em Feira de Santana. As mortes violentas ocorreram entre a noite de sexta-feira (15) e domingo (17), interrompendo uma trégua de quatro dias sem registros de assassinatos.

Informações levantadas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o primeiro homicídio ocorreu no Residencial Solar da Princesa, localizado no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Segundo a polícia, Leonardo de Jesus Santana, 31 anos, foi assassinado por volta das 20h30 de sexta-feira. Moradores informaram que escutaram vários disparos de arma de fogo, em seguida gritos e pedidos de socorro.

Com a morte de Edvaldo Marinho, 57 anos, natural da cidade de Serra Preta, que foi encontrado morto na manhã de sábado (16), na Rua C, do Loteamento Tangará, bairro Gabriela. A vítima era conhecida como “Loro” e estava caída no meio da rua quando foi encontrada com lesões de arma branca nas costas, orelha direita, cabeça, lesão profunda no pescoço e antebraço.

Na mesma noite do último sábado, por volta das 21h30, uma jovem de apenas 20 anos foi assassinada no bairro Baraúnas. Ela foi identificada como Karla Rocha Santos, sendo encontrada morta em uma residência, localizada na Rua Cosme de Farias.