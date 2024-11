Finais do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 terão uso do ''Var Light''; entenda

O Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 trará um marco inédito para o futebol amador. Pela primeira vez, a competição contará com o uso do árbitro de vídeo. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (1º) por Taíse Galvão, diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol (FBF), durante reunião com as seleções semifinalistas desta edição. A iniciativa fomenta um processo de inovação da FBF, que já havia isentado todas as taxas de arbitragem para o campeonato.

O sistema escolhido foi o ”VAR Light”, que dispensa operadores de câmera dedicados. No VAR Light, o próprio árbitro de vídeo controla as imagens. Entre quatro e oito câmeras de alta definição serão estrategicamente posicionadas no campo, garantindo uma cobertura completa de todos os ângulos. O sistema inclui ferramentas avançadas de replay para auxiliar os árbitros em revisões precisas e em tempo real dos lances.

ESTREIA NA FINAL

A estreia do VAR Light está confirmada para a primeira partida da final do Intermunicipal 2024. A tecnologia também será utilizada no jogo decisivo, oferecendo ainda mais transparência e precisão na definição do campeão.

“Hoje, tivemos a satisfação de anunciar, em reunião com as ligas semifinalistas, que o Intermunicipal 2024 contará com o VAR Light nas finais – um marco histórico para a competição,” comemorou Taíse Galvão.