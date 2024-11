Finais do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 terão uso do ”Var Light”; entenda

O Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 trará um marco inédito para o futebol amador. Pela primeira vez, a competição contará com o uso do árbitro de vídeo. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (1º) por Taíse Galvão, diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol (FBF), durante reunião com as seleções semifinalistas desta edição. A iniciativa fomenta um processo de inovação da FBF, que já havia isentado todas as taxas de arbitragem para o campeonato.

O sistema escolhido foi o ”VAR Light”, que dispensa operadores de câmera dedicados. No VAR Light, o próprio árbitro de vídeo controla as imagens. Entre quatro e oito câmeras de alta definição serão estrategicamente posicionadas no campo, garantindo uma cobertura completa de todos os ângulos. O sistema inclui ferramentas avançadas de replay para auxiliar os árbitros em revisões precisas e em tempo real dos lances.

ESTREIA NA FINAL

A estreia do VAR Light está confirmada para a primeira partida da final do Intermunicipal 2024. A tecnologia também será utilizada no jogo decisivo, oferecendo ainda mais transparência e precisão na definição do campeão.

“Hoje, tivemos a satisfação de anunciar, em reunião com as ligas semifinalistas, que o Intermunicipal 2024 contará com o VAR Light nas finais – um marco histórico para a competição,” comemorou Taíse Galvão.

“Essa tecnologia reforça nosso compromisso com a justiça esportiva, garantindo decisões mais precisas dentro de campo. Estamos orgulhosos de dar esse passo significativo”, concluiu.

Para Jailson Freitas, presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (Ceaf-BA), a introdução do VAR Light é uma demonstração do empenho da FBF em aprimorar a arbitragem. ”Mais uma medida tomada pela FBF para elevar o nível da arbitragem, seja em jogos das competições profissionais, como o Baianão, mas também do Intermunicipal, que apesar de ser não profissional é uma competição grandiosa, muito importante para o futebol baiano. O VAR light chega para ajudar os árbitros, mas também para proporcionar às ligas, atletas e torcedores uma experiência mais justa”, avaliou.

SEMIFINAIS

As semifinais do Intermunicipal 2024 serão disputadas entre Castro Alves x Barrocas e Crisópolis x Cachoeira. Os jogos de ida estão marcados para este domingo (3), enquanto as partidas de volta acontecerão em 10 de novembro. Os vencedores não só avançarão para a final, mas também farão parte de um momento histórico: a primeira partida com uso do VAR na história do Intermunicipal.