Final da Copa do Brasil e briga direta contra o rebaixamento: fique por dentro do final de semana!

De olho nessas duas partidas, o Vitória entra em campo no sábado (09) às 16h30 e encara mais um adversário direto: o Corinthians. O time Paulista tem a mesma quantidade de pontos do rubro negro, venceu o Derby na última rodada e chega motivado. Para conquistar mais 3 pontos decisivos na competição e alavancar na tabela, o Leão conta com a força da sua torcida.

Nesta sexta, (08), duas partidas abrem a trigésima terceira rodada do Brasileirão: Internacional x Fluminense às 19h e Palmeiras x Grêmio às 21h30. Enquanto os donos da casa brigam lá na parte de cima da tabela, os visitantes precisam surpreender para afastar de uma vez o fantasma do rebaixamento.

O Brasileirão segue afunilando e neste final de semana o campeonato chega a sua 33ª rodada com disputas emocionantes, paralelo a isso, a final da Copa do Brasil rouba os holofotes no domingo (10), um prato cheio para o fã de futebol!

Corinthians: 10,02

Fluminense: 4,91

Grêmio: 14,03

*cotações sujeitas a alterações

Já no domingo (10), a finalíssima da Copa do Brasil rouba a atenção dos apostadores. Com o placar elástico de 3×1, o Flamengo chega com o “pé na taça” pra enfrentar o Galo na Arena MRV às 16h. Para levar a disputa para as penalidades, o Atlético precisa de, pelo menos, dois gols de diferença. Neste cenário, o mercado de gols torna-se atrativo, confira:

Total de gols na partida:

Mais de 1,5: 1,38

Mais de 2,5: 2,14

*cotações sujeitas a alterações

Aproveite as principais partidas do final de semana para personalizar sua aposta como quiser, no site da Casa ainda é possível encontrar Odds turbinadas todos os dias.

