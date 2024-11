Final de semana deve ser chuvoso em quase todo o Brasil

Com a chegada do final de semana, as condições climáticas geram preocupação para quem mora em morros, encostas ou simplesmente pretende realizar atividades ao ar livre. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas para 20 Estados do Brasil, sinalizando a possibilidade de chuvas fortes e tempestades isoladas nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Esses avisos sugerem a possibilidade de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que pode resultar em alagamentos e falhas no fornecimento de energia.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas suscetíveis a quedas de árvores e inundações, além de manter-se informada sobre os alertas meteorológicos, especialmente durante este sábado (9), quando as condições climáticas podem ser mais severas. Os avisos do Inmet são classificados em diferentes níveis de risco. O alerta amarelo, que indica risco moderado, abrange os Estados de Amazonas, Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, extremo sul do Espírito Santo e Roraima. Nesses locais, a previsão é de chuvas de até 50 mm por dia e ventos que podem atingir 60 km/h.

Por outro lado, o alerta laranja, que representa um risco maior, inclui Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, sul do Amazonas, Pará e oeste de Minas Gerais. Nesses Estados, as precipitações podem chegar a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h. As previsões específicas para algumas capitais são variadas. Em São Paulo, há expectativa de pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas variando entre 14°C e 23°C. No Rio de Janeiro, a previsão é de chuvas isoladas, com temperaturas entre 18°C e 31°C. Belo Horizonte deve ter tempo nublado e chuvas isoladas, com mínimas de 17°C e máximas de 30°C.

Manaus enfrentará um final de semana abafado, com temperaturas entre 24°C e 35°C, além de chuvas e trovoadas. Salvador também terá chuvas isoladas, com temperaturas variando entre 23°C e 32°C. As capitais do Sul (Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre) apresentaram muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas na sexta-feira (8), mas não há previsão de chuvas significativas para o sábado (9) e o domingo (10). A população deve estar atenta às mudanças climáticas e seguir as orientações das autoridades para garantir a segurança durante este período.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA